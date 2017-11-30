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Yılmaz: “Kızılırmak Deltası’nda Unesco Süreci Devam Ediyor”

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Yılmaz: “Kızılırmak Deltası’nda Unesco Süreci Devam Ediyor”
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO sürecinin devam ettiğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO sürecinin devam ettiğini söyledi.

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı açıklamada, "Kızılırmak Deltası 55 bin hektarlık alanı kaplayan, yüzlerce bitki ve canlı türüne ev sahipliği yapan bir deltadır. Burada 12 ay boyunca yanı yılın her günü farklı kuş türlerini görebilirsiniz. Yapılan tespitler sonucu 355 farklı kuş türü olduğunu öğrendik. Kuş Cenneti'ne misafir olan kuşlara verici takarak göç haritalarını çıkarmaya çalışıyoruz. Yılkı atları ve mandaların doğal yaşam alanı haline gelen Kuş Cenneti daha önceleri yazlıkçıların işgali altındaydı. Kanuna aykırı olarak inşa edilen bu yazlıkların sayısı 300'leri buluyordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak buna "dur" dedik. Kaçak yapıları yıkarak canlılara tamamen doğal bir ortam bıraktık. Bu yıkımları yaparken, bölgenin güzelliğine güzellik katan köylülerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Sadece yazlıkların yıkımını gerçekleştirdik" dedi.

UNESCO süreci devam ediyor

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO Dünya Mirasları Geçici Listesi'nde olduğunu da belirten Yılmaz, "Burası geçtiğimiz yıl UNESCO Dünya Mirasları Geçici Listesine girmeye hak kazandı. Biz "Geçici liste olmaz kalıcı listede olmalıyız" dedik. Ve bu düşünceler ile çalışmalarımızı hızlandırdık. Büyükşehir Belediyesi olarak buraya dokunduğumuz günden bu yana canlılar insanlarla dost oldu. Ürkek kuşları artık daha yakından görebiliyoruz. Önceleri araçla giderken durduğumuz anda kaçışan kuşlar şimdi kendilerine müdahale edilmediği takdirde oldukları yerde duruyor ve bizlere görsel bir ziyaret sunuyor. Bu çabalarımızın karşılığında kalıcı listede yer alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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