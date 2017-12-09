Yılmaz’dan Fadıloğlu’na Hizmet Teşekkürü

CHP Şehitkamil İlçe Başkanlığı'na seçilen Avukat Umut Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti.

CHP Şehitkamil İlçe Başkanlığı'na seçilen Avukat Umut Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti.

CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Yılmaz, Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine ilçeye katkıları dolayısıyla teşekkür etti. Ziyarette Şehitkamil ilçesinin ilk belediye başkanı olan babası Ahmet Yılmaz'ı hatırlayan Umut Yılmaz, Başkan Fadıloğlu'na "Başarılı Belediye Başkanı" nitelemesi yaparak, "Koltuk şu an emin ellerde. Gönlümüz rahat" dedi.

Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şehitkamil İlçe Başkanlığı'na seçilen Avukat Umut Yılmaz, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği protokol ziyaretleri kapsamında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, Avukat Yılmaz ve ekibini tebrik etti. Ziyarette, ilçenin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Avukat Umut Yılmaz ve yönetimi, Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen hizmetleri yakından takip etmek adına Şehitkamil Belediye Meclisi 2017 yılı dönemi Aralık ayı toplantısının ikinci birleşimi toplantısını takip etmişti.

Biz kendisini her zaman başarılı buluyoruz

Yıllar sonra babasının görev yaptığı makamda bulunmanın kendisine duygusal anlar yaşattığını dile getiren CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Avukat Umut Yılmaz, "Bugün tabi benim için çok önemli ve duygusal bir gündü. Şehitkamil Belediye Başkanımızı makamında ziyaret ettim ve çok duygulandım. Belediye binası inşaatken yapıldığında top oynadığımı hatırlıyorum. Binanın açılışında Başkan Bey'in odasındaydım. Hapsini daha dün gibi hatırlıyorum. Çok duygulu bir andı benim için ve çok da mutlu oldum. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'te sevilen bir insan. Her şeyden önce çok kibar ve nazik bir insan. Bizi çok güzel karşıladı ve ağırladı. Projeleriyle ilgili bilgiler sundu. Tabi bizim de bazı sıkıntılarımız vardı ve kendisine dile getirme fırsatımız oldu. Örneğin çevre kirliliği ile ilgili sıkıntıları dile getirdik, deprem toplanma alanlarının olup olmadığını sorma imkanımız oldu. Buna ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Kendisi bazı etkinliklerde bizi yanında götüreceğini söyledi. Bundan çok mutlu olduk. Biz kendisini her zaman başarılı buluyoruz. Başkanımıza ve ekibine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Farklı görüş ve önerilere her zaman açık olduk

Çözüm odaklı yürütülen çalışmalarda her görüşün katkısının kendileri için değerli olduğunu kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha yaşanabilir bir Şehitkamil oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Fadıloğlu, "CHP Şehitkamil İlçe Başkanlığı'na seçilen Avukat Umut Yılmaz ile birlikte ekibini misafir ettik. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Umut Yılmaz'ın şahsında tüm ekibine başarılar diliyorum. Biz Şehitkamil Belediyesi olarak bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarda farklı görüş ve önerilere her zaman açık olduk. Bugün de Avukat Sayın Umut Yılmaz ve yönetimiyle birlikte ilçemize yapılabilecek hizmetler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Daha yaşanabilir bir Şehitkamil oluşturarak bizden sonraki nesillerin çok daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak adına tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Makamlar gelip geçicidir

Sohbette koltukların gelip geçici olduğuna vurgu yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Babam ilk belediye başkanlığına aday olduğumda "Seçilirsen sevinme. Kaybedersen üzülme. Hayırlısı ne ise o olsun" demişti. Bu koltukta beni bağlayan hiçbir şey yok. Çantam, şarj cihazım, yedek gözlüğüm vs. Bunlar haricinde burada bana ait hiçbir şey yok. Allah hayırlısı ile hizmet etmeyi nasip etsin. Değilse de beni burada beş dakika bile durdurmasın. Ben her zaman "Benden daha iyi hizmet eden bir arkadaş gelsin ve yapsın" diye dua ederim. Bir felsefem var. Hangi işi yapıyorsan en iyisini yap. Bulaşık da yıkasan en iyisini yapacaksın. Bizim sayısal çoklu projelerimiz olmaz. Belediyecilikte de kaliteden ödün vermeyiz ve "Bu işi Şehitkamil yapmış" dedirtiriz" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Avukat Umut Yılmaz ve yeni yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.