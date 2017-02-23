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Yırcalı, Bakanlara Ev Sahipliği Yaptı

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Yırcalı, Bakanlara Ev Sahipliği Yaptı
DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 5. İş Forumu'na Başkanlık yaptı.

DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 5. İş Forumu'na Başkanlık yaptı.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın katıldığı ve 5 yıldır aralıksız olarak yapılarak ekonomik konuların görüşüldüğü foruma DEİK İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı başkanlık yaptı. Yırcalı'nın açılış konuşmasıyla başlayan ve üç ülkeden 500 civarında iş adamının katıldığı toplantıya, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Şahin Mustafayev ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Giorgi Gakharia katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın bölgede istikrar eksenlerini inşa etmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında tesis edilen ekonomik ve ticari ilişkilerin, üçlü iş birliği için bir temel oluşturduğunu belirten Yırcalı, bir önceki iş forumunda üçlü ticaret hacminin 20 milyar ABD Doları seviyelerine ulaşması gerektiğinin hedeflendiğini vurgulayarak, "Henüz bu hedefin çok uzağındayız. Son üç yılda üçlü ticaret hacmimiz 14 milyar ABD Doları civarında. Üç ülkenin iş dünyaları temsilcileri olarak bizlerin sorumluluğu ise, belirlenen hedefe ulaşmak ve ticaret hacmini büyütmek" dedi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerde bölgesel iş birliğini artırmaya yönelik konuların ele alındığını belirten Yırcalı, proje finansman modelleri, taşımacılık ve ulaştırma alanlarında üç ülke iş dünyalarının potansiyel ortaklıklarının araştırılacağını söyledi.

Yırcalı, Bakanlara Ev Sahipliği Yaptı

Yırcalı, Bakanlara Ev Sahipliği Yaptı

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