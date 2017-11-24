Yiyecek Arayan Köpek Yer Altı Çöp Konteynerinin İçine Düştü

Pendik'te yiyecek arayan yavru köpek yer altı çöp konteynerine düştü.

Pendik'te yiyecek arayan yavru köpek yer altı çöp konteynerine düştü. Konteynerde mahsur kalan köpek, Pendik Belediyesi ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Pendik'te caddelerin belirlenen yerlerine konan yer altı çöp konteynerinin içine yavru bir köpek düştü. Yavru köpeği çöpleri almak için gelen Pendik Belediyesi temizlik işleri ekibi fark etti. Çöplerin arasında yavru bir köpek olduğunu gören ekipler, Pendik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik işleri ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda yavru köpek boynuna geçirilen aparat ile düştüğü yerden çıkarıldı.

Yiyecek ararken çöp konteynerine düştüğü tahmin edilen yavru köpek, Pendik Belediyesi ekiplerinin dikkati sayesinde ölümden döndü. Çöpten çıkarılan yavru köpek veteriner ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.