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Yoğum Bakım Hastasına Sigara Verip, Dalga Geçtiler

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Yoğum Bakım Hastasına Sigara Verip, Dalga Geçtiler
Sakarya'da bulunan özel bir hastanede, yoğun bakım ünitesinde yatan hastaya sigara vererek dalga geçildiğini gösteren görüntüler tepki çekti.

Sakarya'da bulunan özel bir hastanede, yoğun bakım ünitesinde yatan hastaya sigara vererek dalga geçildiğini gösteren görüntüler tepki çekti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sakarya'da bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yoğum bakım ünitesinde tedavi gören ve ismi öğrenilemeyen bir hastaya, hemşireler sigara vererek dalga geçti. O anlar ise başka bir hemşire tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, hemşirelerin yaşlı adama sigara ve çakmak verdikleri, hastanın sigarayı ağzına götürmesi, yine hemşirelerin hastayı engellemeleri yer alıyor. Tüm bu anlarda ise hemşireler kahkahalar atıyor. Bir hemşire ise yaşlı adama, "Sen sigara içiyor muydun?" sorusunu soruyor. Kendisi ile dalga geçildiğini anlayan hasta ise, en son küfür ederek sigarayı yere atıyor.

Görüntüler ise izleyenlerden tepki çekiyor.

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