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Yoğun Sis Uçak Seferlerini İptal Ettirdi

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Yoğun Sis Uçak Seferlerini İptal Ettirdi
Malatya'da bir süredir etkili olan yoğun sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi.

Malatya'da bir süredir etkili olan yoğun sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar inmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Yoğun sis dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Malatya arasında yapılacak iç hat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği ve bu seferlerin sisin etkisini kaybetmesi halinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

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