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Yök Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal Uşak’ta

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Yök Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal Uşak’ta
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal Uşak Üniversitesi'ni ziyaret etmek amacıyla kente geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal Uşak Üniversitesi'ni ziyaret etmek amacıyla kente geldi.

Üniversite ziyareti öncesinde Vali Ahmet Okur ile bir görüşme gerçekleştiren YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal ardından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran ile bir araya geldi. Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, üniversite hakkında bir sunum yaparak bilgi verdi. Ziyarette YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal Uşak Üniversitesi'nin hızla gelişen üniversiteler arasında olduğunu ifade ederek gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Rektörlük Makamında gerçekleşen sunumun ardından YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında üniversite Koordinasyon Kurulu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından üniversite senato üyeleriyle, öğretim elemanları ve öğrencilerle bir araya gelen YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal bu görüşmelerde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu, öneri ve sorunların konuşulduğunu belirtti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal'ın ziyareti hakkında verdiği bilgide;"Üniversitelerin gelişim durumunun gözlemlenmesi ve mevcut durumunun yerinde tespiti amacıyla Yükseköğretim Kurulu belirli bir program çerçevesinde üniversitelerimizi ziyaret ediyor. YÖK Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Hasan Mandal'da bu amaçla üniversitemizi ziyaret ettiler."dedi.

Yök Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal Uşak’ta

Yök Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal Uşak’ta

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