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Yoksulun Aydın Babası’na Şefkatli Taziye

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Yoksulun Aydın Babası’na Şefkatli Taziye
Geçtiğimiz hafta eşi Zeynep Birdar'ı yakalandığı amansız hastalık sonucunda kaybeden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı Sosyal Hizmetler İlçe...

Geçtiğimiz hafta eşi Zeynep Birdar'ı yakalandığı amansız hastalık sonucunda kaybeden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Aydın Birdar'a, Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği yönetimi tarafından taziye ziyaretinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın öncülüğünde gerçekleşen taziye ziyaretinde; dernek yöneticileri Uğur Odunlu ve Ahmet Cavlı da hazır bulundu.

Cunda Adası'ndaki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasında gerçekleşen taziye ziyaretinde ilçede özellikle yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı çalışmalarla gönüllerde taht kuran Aydın Birdar'ın eşini kaybetmesinin acısını halen daha ilk günkü gibi yüreğinde hissettiği gözlendi.

Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı'nın acısını paylaşmaya çalıştığı taziye ziyaretinden Müdür Birdar'ın son derece memnun kaldığı dikkatlerden kaçmazken, ziyarette ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik önümüzdeki günlerde SHM ve dernek tarafından ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Yoksulun Aydın Babası’na Şefkatli Taziye

Yoksulun Aydın Babası’na Şefkatli Taziye

Yoksulun Aydın Babası’na Şefkatli Taziye

Yoksulun Aydın Babası’na Şefkatli Taziye

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