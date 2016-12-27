Yök’ten Düzce Üniversitesi Birincilerine Kutlama Belgesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı'nda devlet ve vakıf üniversitelerinin fakültelerine birincilikle...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı'nda devlet ve vakıf üniversitelerinin fakültelerine birincilikle yerleşen öğrenci ve ailelerini tebrik etmek amacıyla birer kutlama belgesi gönderdi.

Düzce Üniversitesine birincilikle yerleşen öğrenciler YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından gönderilen kutlama belgeleri, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından Senato Salonu'nda takdim edildi.

Düzce Üniversitesine birincilikle yerleşen öğrencilerden Tıp Fakültesi birincisi Elif İnan, İlahiyat Fakültesi birincisi Gamze Çetin, Fen Edebiyat Fakültesi birincisi Emine Oktay, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi birincisi Kevser Kotan, İşletme Fakültesi birincisi Şeyma Yakarer, Orman Fakültesi birincisi Muhammed Ali Keten ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi birincisi Esat Sadıç'ı kutlayan Rektör ve Senato Üyeleri, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.