Yök’ten Uludağ Üniversitesi’ne 47 Doktora Öğrencisi Bursu

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi'nde toplam 7 alanda araştırma yapacak 47 doktora öğrencisine burs verecek.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi'nde toplam 7 alanda araştırma yapacak 47 doktora öğrencisine burs verecek. 4 yıl sürecek olan burs miktarı ise başlangıçta 1550 TL olacak.

Vasıflı insan kaynağı yetiştirmek maksadıyla 100 alanda toplam 2 bin doktora öğrencisine YÖK tarafından 100/2000 Projesi kapsamında burs verilmesi kararlaştırıldı. Yapılan başvuru ve YÖK'ün değerlendirmeleri sonucunda Uludağ Üniversitesi, moleküler onkoloji, moleküler patoloji, manevi danışmanlık, güç ve depolama teknolojileri, yeni nesil kompozitler ve çok işlevli nanokompozit malzemeler, ulaştırma akıllı ulaşım sistemleri, moleküler farmakoloji ve ilaç araştırmaları alanlarında toplam 47 doktora öğrencisi için burs almayı başardı.

Seçilecek doktora öğrencileri YÖK bursu ile üniversitemizde doktoraları sürecinde görev alarak araştırmalarına devam edebilecekler. Öğrenciler, 2017 yılı bahar dönemi itibariyle burslarını almaya başlayabilecekler. Toplam 4 yıl boyunca yılda 12 ayı kapsayacak şekilde burslarını alabilecekler. İlk etapta aylık burs miktarı 1550 TL olarak belirlendi. Her yıl enflasyon oranı miktarında arttırılacak.