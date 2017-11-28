Yol Çalışması İçin Kazılan Kanala Otomobil Düştü

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir otomobil, yol çalışması için kazılan kanala düştü.
İslahiye-Hatay karayolu Yeşilyurt Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, ilçe merkezinden Hatay istikametine seyir halinde bulunan A U. idaresindeki 03 PB 929 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kanala düştü. Sürücü hafif şekilde yaralandı.
Sürücü hastanede ayakta tedavi edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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