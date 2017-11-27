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Yol Kenarında Yürüyen Şüphelilerin Üzerinden Bin 80 Paket Kaçak Sigara Çıktı

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Yol Kenarında Yürüyen Şüphelilerin Üzerinden Bin 80 Paket Kaçak Sigara Çıktı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında yaya olarak yürüyen şüphelilerin ellerindeki poşetlerde bin 180 paket gümrük...

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında yaya olarak yürüyen şüphelilerin ellerindeki poşetlerde bin 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adana-Osmaniye E-90 otoyolu üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine yol kenarında yaya olarak ilerleyen Hamit Ç. (47) ve Mahmut T.'nin (37) yanında bulunan siyah poşetlerde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam bin 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren jandarma, Hamit Ç. ve Mahmut T.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilere toplam 16 bin 520 lira para cezası kesildi.

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