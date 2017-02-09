Yol Kenarındaki Demir Direkleri Sökerken Yakalandılar

DÜZCE (İHA) – Düzce'de TEM otoyolu kenarında bulunan tel örgülerin demir direklerini söken 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de TEM otoyolu kenarında bulunan tel örgülerin demir direklerini söken 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bostanlık ve Bahçeköy köyleri arasından geçen TEM otoyolunun kenarında bulunan tel örgülerin demir direklerini söken 2 kişi, devriye gezen Bayraktar Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati üzerine yakalandı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. Zanlılar, daha sonra adli makamlara sevk edildiler.