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Yol Kenarındaki Demir Direkleri Sökerken Yakalandılar

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Yol Kenarındaki Demir Direkleri Sökerken Yakalandılar
DÜZCE (İHA) – Düzce'de TEM otoyolu kenarında bulunan tel örgülerin demir direklerini söken 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de TEM otoyolu kenarında bulunan tel örgülerin demir direklerini söken 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bostanlık ve Bahçeköy köyleri arasından geçen TEM otoyolunun kenarında bulunan tel örgülerin demir direklerini söken 2 kişi, devriye gezen Bayraktar Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati üzerine yakalandı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. Zanlılar, daha sonra adli makamlara sevk edildiler.

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