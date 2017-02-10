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Yol Kesme Eylemine 983 Yıl Hapis

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Yol Kesme Eylemine 983 Yıl Hapis
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yol kesip bir polisin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan aralarında eski BDP Elazığ İl...

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yol kesip bir polisin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan aralarında eski BDP Elazığ İl Başkanı Turan Çelik'in de yer aldığı 11 sanık, toplam 983 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Haziran 2014'te PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı yüzleri maskeli YDG-H'li bir grup tarafından Elazığ Karakoçan-Bingöl Kığı karayolu üzerinde bulunan Sarıbaşak köyü içerisinde 8 aracın durdurularak, yolun çift yönlü trafiğe kapatılıp eylem yapılmasıyla başlamıştı. Eylem sırasında olay yerinden geçen bir polis memuru, açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralanmıştı. Elazığ'da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştirdikleri ve azmettirdikleri gerekçesiyle eski BDP İl Başkanı Turan Çelik, Mehmet Sıddık Yalçın, Efraim Gürbüz, Murat Mengüş, Hüseyin Solmaz, Oğur Faikoğlu, Kadir Kevser, Düzgün Aydın, Mehmet Laço, Fevzi Akbulut ve Enver Okçuoğlu gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında yol kesme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, hürriyetten yoksun kılma, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından dava açılmıştı.

Davanın karar duruşması bugün Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya 4'ü tutuklu 8 sanık katıldı. Savcı, mütalaasında 11 sanığında devletin birlikte bütünlüğünü bozma, yol kesme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, hürriyetten yoksun kılma, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarından bazıları, bölücü terör örgütüne mensup bir şahsın gelerek yol kesme, terör propagandası ve polisi yaralama olaylarını gerçekleştirdiğini, müvekkillerinin sadece basın açıklaması için orada bulunduğunu, bu yüzden mütalaaya katılmadıklarını ve haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Kendilerini savunan sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Bazı sanıklar, basın açıklamasını partinin organize ettiğini, hatta Diyarbakır'dan iki DİHA muhabirinin getirildiğini, buna rağmen olaydan haberlerinin olmadığını ve 3 yıldır burada birbirlerini tanımadıklarını söylemelerinin arkadaşlarını bile sattıkları anlamına geldiğini belirtti.

Sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya bir süre ara verdi. Aranın ardından salona gelen mahkeme heyeti, 11 sanığa ayrı ayrı azmettirme, terör örgütü adına suç işleme, hürriyetten yoksun kılma, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 89 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, kararın ardından 4 tutuklu sanık dışında duruşmada bulunan diğer 4 sanık ile duruşmaya gelmeyen 3 sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

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