Yol Uygulamasında Durdurulan Kamyonda Telekom’a Ait Çalıntı 400 Kilo Kablo Ele Geçirildi

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında durdukları şüpheli bir kamyonun kasasında, Telekom'a ait çalıntı olduğu...

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında durdukları şüpheli bir kamyonun kasasında, Telekom'a ait çalıntı olduğu tahmin edilen 400 kilo kablo ele geçirdi.

Sakarya-Bilecik Karayolu Kızılöz köy kavşağında yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri 54 AY751 plakalı kamyonu durdurdular. Yapılan aramada, kamyon kasasında tahmini bin 500 metre uzunluğunda ve 400 kilo ağırlığında Telekom'a ait ve çalıntı olduğu öğrenilen kablo ile kablo kesimin de kullanılan makas ele geçirdiler.

Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü M.D.'yi ve yanında bulunan kardeşi Ü.D.yi ifadelerini almak üzere jandarma karakoluna getirdiler. Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.