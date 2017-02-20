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Yol Yapım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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Yol Yapım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor
Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kırsal mahallelerdeki arazi yollarında çalışmalar devam ediyor.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kırsal mahallelerdeki arazi yollarında çalışmalar devam ediyor. Hacıaliler ve Örencik mahallelerine ait arazi yollarında başlatılan çalışmaların diğer mahallelerde de devam edeceği açıklandı.

Alaşehir Belediyesi mahalle haline gelen köylerine, merkez mahalleleri ile birlikte aynı oranda hizmet götürmeye devam ediyor. Alaşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yolları da bakıma aldı. Son olarak Hacıaliler ve Örencik mahallelerinde çalışmalara devam eden Alaşehir Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü dolgu malzemesi ile yolları yenilerken greyder ile de bakımını yapıyor. Özellikle kış aylarıyla birlikte yağmurlu havalarda arazilerine gitmek isteyen vatandaşların zorluk çekmemeleri adına yol düzenlemesi yapan Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri takdir topladı.

Belediye ekiplerinin Alaşehir'in dört bir yanında özveri ile çalıştığını belirten Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Vatandaşlarımızın arazilerine rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için çalışma başlattık. Bazı yerlere yeni yollar yaparken, bazı yerlerde de bozulan yolları onarıyoruz. Bozulan yollarımıza dolgu malzeme dökerek greyder ile tesviye ediyoruz. Arazi yollarının yapımına başka kırsal mahallelerde de devam edeceğiz" dedi.

Yol Yapım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Yol Yapım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Yol Yapım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Yol Yapım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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