Yolcu Dolu Minibüsü Tehlikeye Sokan Otomobil Sürücüsü Kamerada

Sancaktepe'de bir otomobil sürücüsü, minibüsün önüne aniden direksiyon kırarak tehlike saçtı.

Sancaktepe'de bir otomobil sürücüsü, minibüsün önüne aniden direksiyon kırarak tehlike saçtı. Minibüs şoförüyle tartışmak isteyen otomobil sürücüsünün, yolcuların canını hiçe sayarak tehlike saçtığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü tehlike saçtı. Yenidoğan- Kartal hattında çalışan minibüs yolda seyrettiği sırada bir otomobil sürücüsü direksiyonu minibüsün önüne kırdı. Ani frenler ve dönüşler yaparak minibüsün önünde ilerleyen otomobil sürücüsü yolcuların hayatını hiçe saydı. Minibüs şoförü arabayı geçmek istedi fakat otomobil sürücüsü izin vermedi.

Otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenden minibüsü durdurarak şoförle tartışmak istediği öğrenildi. Bu esnada minibüsün içindeki yolcuların ise sarsıldığı görüldü. Tüm bu yaşananlar ise araç kamerasına yansıdı.