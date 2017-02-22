Yolcu Minibüsü Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da yolcu minibüsünün bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da yolcu minibüsünün bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 M 0021 plakalı yolcu minibüsü, Orhan Gönder (44) idaresindeki bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Orhan Çelebi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.