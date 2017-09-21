Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Adana'da yolcu minibüsünün kontrolü kaybedip şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Adana'da yolcu minibüsünün kontrolü kaybedip şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi Han Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozan-Adana arası yolcu taşımacılığı yapan Levent Olgun idaresindeki 01 RL 299 plakalı minibüs, plakası ve kimliği belirlenemeyen bir hafif ticari araç tarafından sıkıştırıldı. Olgun'da direksiyon hakimiyetin kaybederken minibüs yoldan çıkarak devrildi.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve araçta bulunan 6 yolcuyu kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.