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Yolcu Minibüsü İle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Yolcu Minibüsü İle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Bodrum'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bodrum'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aşırı suratli seyrettiği iddia edilen 48 BN 444 plakalı aracın sürücüsü Murat Suna, direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane kavşağından Bodrum istikametine seyreden Hakan Çapak idaresindeki 48 TM 6534 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs metrelerce sürüklenirken, otomobil ise refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil şoförü Murat Suna ile minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi ağır şekilde yaralandı. Minibüsteki diğer yolcuların ise büyük korku yaşadıkları ifade edildi. Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı kaza mahalline gelen ambulanslara alınarak Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazazedelerin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Ağır şekilde hasar alan her iki araçtan da yola yağ ve mazot döküldü. Belediye ekipleri yağ dökülen yola talaş dökerek önlem aldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Yolcu Minibüsü İle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Yolcu Minibüsü İle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Yolcu Minibüsü İle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Yolcu Minibüsü İle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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