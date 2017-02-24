Yolcu Otobüsünden 108 Kilo Eroin Çıktı

Adana'da bir yolcu otobüsünün gizli bölmelerinde 108 kilo eroin ile 120 karton kaçak sigara bulundu.

Adana'da bir yolcu otobüsünün gizli bölmelerinde 108 kilo eroin ile 120 karton kaçak sigara bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park Alanı'ndaki uygulama noktasında Van'dan İstanbul'a gitmekte olan 34 BK 8325 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada hostes koltuğunun arkasındaki gizli bölmede 108 kilo eroin, şoför koltuğunun arkasındaki zulada ise 120 karton kaçak sigara bulundu.

Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.