Yolcu Otobüsüyle Uyuşturucu Sevkiyatı Jandarmaya Takıldı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde 10 kilogram 448 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde 10 kilogram 448 gram esrar maddesi ele geçirdi.

İstanbul'dan Antalya'ya şehirlerarası yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Burdur-Antalya Karayolunun 29'uncu kilometresinde icra edilen yol kontrollerinde durdurulan yolcu otobüsünün bagaj kısmındaki bir valizde dedektör köpek tarafından yapılan aramada madde tespit edildi. B.B.Ö.'ye ait olan valizde 10 adet şeffaf poşete sarılı 10 kilogram 448 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.B.Ö.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.