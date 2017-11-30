Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği İçin Teknik Yardım Projesi’nin Tanıtımı Yapıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bugüne kadar trenlerde taşınan engelli yolcu sayısı yüksek hızlı trenlerde 850 bin, konvansiyonel...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bugüne kadar trenlerde taşınan engelli yolcu sayısı yüksek hızlı trenlerde 850 bin, konvansiyonel trende yaklaşık 3 milyon, Marmaray'da yaklaşık 18 milyon olmak üzere demiryollarında 21 milyon yolcuya hizmet ettik. Bunların tamamını ücretsiz taşıdık" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği için Teknik Yardım Projesi" tanıtım törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Bakan Arslan, projenin tanıtım töreninin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü gibi anlamlı bir tarihin arifesinde gerçekleştirildiğini kaydetti. Engelli vatandaşlarla gönül ve fikir birlikteliğini profesyonel çalışmalarla somutlaştırmanın sözden ve empati cümlelerinden çok daha anlamlı olduğunu düşündüklerini söyleyen Arslan, ulaşım alanında yaptıkları çalışmalara değindi. Seyahat konforunu artırmak, ticari ilişkiler ve beşeri ilişkilerin önünü açmak adına çok şey yaptıklarını söyleyen Arslan, "Havacılık sektöründe 26 aktif havalimanını 55 havalimanına çıkardık ve yılda 34 milyon yolcuya hizmet ederken, bu sene 189 milyon yolcuya hizmet etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Denizcilik sektöründe birçok alanda rakamları ikiye ve üçe katladıklarını, demiryolunda toplu taşımayla ilgili mesafe aldıklarını bildiren Arslan, bin 213 kilometre yüksek hızlı tren işletme hattıyla yetinmediklerini, yüksek hızlı tren, hızlı tren ve konvansiyonel olmak üzere şu an 4 bin kilometre demiryolu yapım çalışmasının devam ettiğini aktardı. Bakan Arslan, yapılanların insana dokunması adına sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ilgili kamu kurumları ile kullanacak STK'ların görüşlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Eğer çözümü taraflarla üretmezseniz ne kadar başarılı olduğunuzu zannederseniz zannedin sonuç almanız mümkün değil ya da gönülden geçen sonucu almanız mümkün değil. İnşallah biz, bu çalışmanın sonucunu sahada da uygulayarak bu konuda istediğimiz hedefe erişmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Eşit hizmet anlayışının merkezlendiği bir şekilde ve geliştirildiği şekilde uygulandığını hatırlatmak isterim"

Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak öncelikli misyonumuz bütün vatandaşlarımızın hizmetten eşit yararlanması ve bu hakkın teslim edilmesi. Bu doğrultuda öncelikle 2003'ten bu yana bütün hizmetlerimizin insan odaklı, eşit hizmet anlayışının merkezlendiği bir şekilde ve geliştirildiği şekilde uygulandığını hatırlatmak isterim. Hiçbir hizmeti "oldu-bitti" anlayışıyla sunmadığımızı, yapılan her işi her zaman ve tekrar tekrar değerlendirmeye tabi tuttuğumuzu, geliştirdiğimizi, gereken durumlarda bu geliştirme çerçevesinde değişimi de uyguladığımızı çalışmalarımızı güncellediğimizi, hep daha iyisini hedeflediğimizi hatırlatmakta fayda var. Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlılığı Olanlar için Ulaşım Hizmetlerine Erişilebilirliğin Geliştirilmesi Projesi'nin de erişilebilirliğini tekrar değerlendirmeye tabi tutmak, en iyisine odaklanarak bir revizyon ve yenilenmenin gerçekleştirilmesi projesidir."

"21 milyon engelli yolcuya hizmet ettik, tamamını ücretsiz taşıdık"

Kaliteli ve özenli hizmet için yurdun her köşesinde emek verildiğini anlatan Arslan, "Bugüne kadar trenlerde taşınan engelli yolcu sayısı yüksek hızlı trenlerde 850 bin, konvansiyonel trende yaklaşık 3 milyon, Marmaray'da yaklaşık 18 milyon olmak üzere demiryollarında 21 milyon yolcuya hizmet ettik. Bunların tamamını ücretsiz taşıdık" açıklamasında bulundu.

Söz konusu projenin merkeze insanı koyduğunu vurgulayan Arslan, projenin engelli-engelsiz, genç-yaşlı bütün vatandaşları kapsayacağını ifade etti.

"Süreç sonundaki nihai hedefimiz ülkemizdeki ulaşım hizmetlerine erişimi en iyi noktaya taşıyacak yol haritasını çıkarmak"

Projeden sonra engellilerin ve hareket kısıtlılığı olanların hayatın her alanında daha aktif ve görünür olacakları için en üst seviyede farkındalığın sağlanacağını söyleyen Arslan, "Süreç sonundaki nihai hedefimiz ülkemizdeki ulaşım hizmetlerine erişimi en iyi noktaya taşıyacak yol haritasını çıkarmak. 2 yıl sürecek çalışmada hazırlanacak strateji belgesi ve eylem planlarının yol göstericiliği ile projenin somut çıktılarını günlük hayatlarımızda görmeye başlayacağız. Eylemleri içeren yol haritası çerçevesinde önce pilot uygulamalar yapılacak. Proje kapsamında büyük belediyelerde ilk etapta pilot uygulamalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Törene Bakan Arslan'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu, Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Erol Yanar da katıldı. Programdaki konuşmalar işitme engelliler için işaret diliyle anlatıldı. Konuşmaların ardından Bakan Arslan, projenin tanıtım filminde gönüllü olarak rol alan Saliha Eroğlu'na ve projenin hayırlı olması için ziyarete gelen 13 yaşındaki Hüseyin Burak ve 11 yaşındaki Hasan Buğra Akkurt kardeşlere çiçek takdim etti. Akkurt kardeşler ise Bakan Arslan'a yanlarında getirdikleri Türk bayrağını hediye etti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen proje, yaşlı ve engelli vatandaşların yolcu taşımacılığı hizmetlerine erişimlerini ve hareketliliklerini iyileştirmeyi amaçlıyor. Projenin ele aldığı temel gruplar yaşlı ve engelli bireyler olmakla birlikte proje aynı zamanda sıklıkla benzer sorunlarla karşılaşan bebekli anne babalar ve ağır yük taşıyanlar gibi diğer gruplar için de yolcu taşımacılığı hizmetlerine daha iyi erişimi hedefliyor.