  • BIST 103.966
  • Altın 145,605
  • Dolar 3,4973
  • Euro 4,1834
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 27 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Yolcunun Çuvalından Bin Paket Kaçak Sigara Çıktı

» »
Yolcunun Çuvalından Bin Paket Kaçak Sigara Çıktı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, yol kenarında araç bekleyen bir kişinin yanındaki çuvaldan bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, yol kenarında araç bekleyen bir kişinin yanındaki çuvaldan bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat ekipleri ile birlikte Sayhüyük köyü E-90 otoyolu üzerinde kaçakçılık olaylarının önüne geçilebilmesine yönelik şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama başlattı. Ekipler, yol kenarında beklemekte olan ve yanında çuval bulunan A.Z.'nin (38) yanında bulunan çuval içerisinde bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Şüpheli A.Z.'ye 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 14 bin lira idari para cezası uygulandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli Merkezli 16 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 27 Gözaltı22 Eylül 2017 Cuma 16:23
  • Ozan Arif’e Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı22 Eylül 2017 Cuma 16:23
  • Öldürüp Cesedi Buzdolabında Beklettiler22 Eylül 2017 Cuma 16:23
  • Kahta’da 1 Kişiyi Yılan Soktu22 Eylül 2017 Cuma 16:23
  • İnsanlık Ölmemiş Dedirtti22 Eylül 2017 Cuma 16:18
  • Ozan Arif Hakkında Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Tanzim Edilen İddianame Çerçevesinde Hapis Cezası İle Cezalandırılması İstemiyle Dava Açıldı.22 Eylül 2017 Cuma 16:18
  • Kefken Açıklarında Batan Teknede Ölü Sayısı 15’e Yükseldi22 Eylül 2017 Cuma 16:13
  • Eşini Öldüren Kocaya Müebbet22 Eylül 2017 Cuma 16:08
  • Öğretmeni Bıçaklayan Kadın Veli Adliyeye Sevk Edildi22 Eylül 2017 Cuma 15:58
  • Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu22 Eylül 2017 Cuma 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti