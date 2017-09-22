Yolcunun Çuvalından Bin Paket Kaçak Sigara Çıktı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, yol kenarında araç bekleyen bir kişinin yanındaki çuvaldan bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, yol kenarında araç bekleyen bir kişinin yanındaki çuvaldan bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat ekipleri ile birlikte Sayhüyük köyü E-90 otoyolu üzerinde kaçakçılık olaylarının önüne geçilebilmesine yönelik şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama başlattı. Ekipler, yol kenarında beklemekte olan ve yanında çuval bulunan A.Z.'nin (38) yanında bulunan çuval içerisinde bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Şüpheli A.Z.'ye 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 14 bin lira idari para cezası uygulandı.