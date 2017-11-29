Yolda Kalp Krizi Geçiren Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli-Adana karayolunun 5'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana yönüne seyir halinde olan 17 KL 650 plakalı 51 yaşındaki tır sürücüsü Fikret Baygün direksiyon başında rahatsızlanmaya başladı. Bu sırada aracının kontrolünü kaybederek aracını yol kenarında bulunan refüje sürterek durduran Baygün'ün kaza yaptığını sanan vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalp krizi geçirdiği tespit edilen sürücü Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Fikret Baygün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yolda bulunan tır ise olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.