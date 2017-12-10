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Yolda Yürürken Bin Lirası Gasp Edildi

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Yolda Yürürken Bin Lirası Gasp Edildi
Eskişehir'de gaspçılar, yolda yürürken önünü kestikleri vatandaşın bin lirasını gasp etti.

Eskişehir'de gaspçılar, yolda yürürken önünü kestikleri vatandaşın bin lirasını gasp etti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Gölbaşı Sokak'ta G.T. (45), yolda yürüdüğü esnada iddiaya göre F.K. (22) ve Y.S. (37) isimli şahıslar önünü kesti. İki şahıs zorla kol çantasını alıp, içerisinde bulunan bin lira parasını aldıktan sonra G.T.'yi tehdit etti. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli, yapılan suçlamaları kabul etmedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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