Yolda Yürüyen Genç Önce Dövüldü Sonra Bıçaklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolda yürüyen genç, bilinmeyen nedenlerle kimliği henüz tespit edilemeyen bir grup şahıs tarafından önce darp edildi daha...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolda yürüyen genç, bilinmeyen nedenlerle kimliği henüz tespit edilemeyen bir grup şahıs tarafından önce darp edildi daha sonra ise bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi eski Tekel Barakaları yakınlarında yolda yürüyen 18 yaşındaki Mustafa Eroğlu, kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir grup şahıs tarafından bilinmeyen nedenlerden dolayı aniden saldırıya uğradı. Önce dövülerek darp edilen daha sonra ise bıçaklanarak yaralanan Eroğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.