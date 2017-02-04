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Yoldan Çıkan Araç Takla Attı: 1 Yaralı

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Yoldan Çıkan Araç Takla Attı: 1 Yaralı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafifi ticari araç, yoldan çıkarak takla attı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafifi ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Ereğli-Devrek Karayolu'nun Aydınlar Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ereğli istikametine seyreden Şahin Civelek idaresindeki 67 TY 732 plakalı hafifi ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin yardımına koştuğu sürücü araçtan çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, hafifi ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yoldan Çıkan Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Yoldan Çıkan Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Yoldan Çıkan Araç Takla Attı: 1 Yaralı

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