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Yoldan Çıkan Otomobil Kayaya Çarptı: 2 Yaralı

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Yoldan Çıkan Otomobil Kayaya Çarptı: 2 Yaralı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan hafifi ticari kamyonet yol kenarındaki kayaya çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan hafifi ticari kamyonet yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Ereğli-Kandilli yolunun Köseağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mücahit Ayhan idaresindeki 67 NC 102 plakalı hafifi ticari kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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