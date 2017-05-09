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Yollar Prestij Kazanıyor

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Yollar Prestij Kazanıyor
Ceylanpınar'da devam eden prestij cadde projesi kapsamında çalışmaların ikinci etabı sayılan 1014. (Urfa Kapı) Caddesinde çalışmalar tüm hızıyla devam...

Ceylanpınar'da devam eden prestij cadde projesi kapsamında çalışmaların ikinci etabı sayılan 1014. (Urfa Kapı) Caddesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Gece gündüz aralıksız süren çalışmalar kapsamında 1014. Cadde de PMT olarak ifade edilen temel tabaka ile asfalt serimi bir arada yürüyor. Daha önce tek şeritli ve 6 metre genişliğinde olan yol yapılan çalışmalar neticesinde prestijli hale getiriliyor. Böylece 6 metrelik yol 25 metreye çıkarılırken yol gidiş geliş olmak üzere çift şerit halinde yapılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe genelinde çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Çalışmaların 1014. cadde de yoğunlaştığını aktaran Başkan Atilla, "1014. Caddemizde de Prestij Cadde çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bir yandan PMT serimi yapılırken bir yandan da asfalt serimi yapılıyor. En kısa zamanda bu caddemizin asfaltlama çalışmasını tamamlayacağız. Böylece şehrimizin en önemli caddelerinden biri olan bu caddemizi de kötü görünümünden kurtarmış olacağız. Hemşehrilerimiz bundan sonra daha rahat, özgürce, çamursuz ve çukursuz bir şekilde yollarda seyahat edecekler." dedi. 1014. caddenin okulların yoğun olduğu bir cadde olduğunu ifade eden Başkan Atilla, "Bu okullarımızda çok sayıda öğrencimiz var ve bu öğrencilerimiz çok sıkıntı çekiyorlardı. Öğrencilerimiz de bu yolun yapılmasından dolayı çok mutlu oldular. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Yola devam hizmete devam" dedi.

Yollar Prestij Kazanıyor

Yollar Prestij Kazanıyor

Yollar Prestij Kazanıyor

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