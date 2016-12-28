YOLSPOR'DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Yolspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu İlhan Akbaş, kulübün Teknik Sorumlusu Erol Yılmaz'ın Genel Koordinatörlük görevine getirildiğini söyledi.

Akbaş yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Kulübümüzde 8 yıldır A takımdan bütün alt gruplara kadar tüm kategorilerle ilgilenen Erol hocamızın hayli yorulduğunu ve yıprandığını düşünerek Yolspor Kulübü Yönetimi olarak bu kararı almış bulunmaktayız. Erol Yılmaz, Kulübümüzde Koordinatör olarak görevine devam edecek olup İlimiz gençlerine ve dolayısı ile Türk futboluna yeni gençler kazandırmanın gayreti içinde olacaktır" dedi.