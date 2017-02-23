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Yolun Karşısına Geçmek İsterken Canından Oldu

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Yolun Karşısına Geçmek İsterken Canından Oldu
İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İzmir - Seferihisar karayolunun Yelki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 72 yaşındaki Sosun Deliktaş'a İzmir'den Seferihisar yönüne giden 46 yaşındaki İsmail Kırcı yönetimindeki 34 JC 6286 plakalı kamyon çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında Deliktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaşlı kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı.

Jandarma ekipleri sürücü Kırcı'yı gözaltına aldı.

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