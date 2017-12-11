Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Genç Kadın, Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kadın, bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kadın, bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi numara 588 önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka yönünden Çiğli istikametine seyir halinde olan 24 yaşındaki Semih D. idaresindeki 35 AE 6354 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 31 yaşındaki Serpil Zümbül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen talihsiz kadın ağır yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zümbül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Semih D. ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Semih D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Semih D., hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.