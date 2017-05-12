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Yomra’da Kentsel Dönüşümde Yıkımlar Devam Ediyor

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Yomra’da Kentsel Dönüşümde Yıkımlar Devam Ediyor
Trabzon'un Yomra ilçesi Eski Oymalı Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesinde yıkım işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.

Trabzon'un Yomra ilçesi Eski Oymalı Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesinde yıkım işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan belediye başkanı İbrahim Sağıroğlu, "Eski Oymalı Caddesi'nde gerçekleştireceğimiz 537 daire, 24 iş yeri ve sosyal donatı alanlarından oluşacak projemiz hayata geçirildiğinde Yomra'mız yeni bir ivme kazanmış olacak. Bunun yanı sıra şık bir görüntü kazanacak. Burada bulunan 61 bina ve 52 dönüm arsa için hak sahiplerine 31 Milyon TL ödeme yaptık. Yıkım işlemlerine devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ihalesini yapıp projemizi hayata geçireceğiz" dedi.

"Yıkımlara ilk başladığımız yer eski Yomra'mızdır" diyen Başkan Sağıroğlu, "5 yıldır uğraş verdiğimiz kentsel dönüşüm projemizde yıkımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Acele kamulaştırma ile birlikte bütün mutabakatları almış durumdayız. Tescil işlemlerini başlatacağız. 6 ay gibi kısa bir zamanda projemizin ihalesini gerçekleştirmek hedefindeyiz. Yomra'mıza yakışır çok güzel bir proje yaptık. Bizim projemiz TOKİ tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Yomra Belediyesi TOKİ'nin kalıplaşmış projesini değil de kendi hazırlamış olduğu projeyi yapacak. Özel projemiz için TOKİ'den onayı aldık. Sürekli olarak göç alan bir ilçe durumundayız. Kentsel dönüşüm projemizle birlikte daha da göç alacağımızı düşünüyorum. Düşündükleri projeleri hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hedeflerimizden bir tanesini çok şükür gerçekleştirdik. Önümüzde kent meydanı ve sahil dolgu projemiz var. Bu tür projelerimizle birlikte Yomra ilçemiz daha da gelişecek ve güzelleşecek" ifadelerini kullandı.

Yomra’da Kentsel Dönüşümde Yıkımlar Devam Ediyor

Yomra’da Kentsel Dönüşümde Yıkımlar Devam Ediyor

Yomra’da Kentsel Dönüşümde Yıkımlar Devam Ediyor

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