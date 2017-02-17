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Yoncalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesini Ziyaret Etti

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Yoncalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesini Ziyaret Etti
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, okul ziyaretlerine ve incelemelerine devam ediyor.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, okul ziyaretlerine ve incelemelerine devam ediyor.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, bu kez İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile birlikte Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Vali Nayir, okul müdürü Hakan Gölpınar'dan okulla ilgili bilgiler aldı. Gölpınar, okulda 117'si okulun bahçesinde bulunan pansiyonda kalan, toplam 305 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Okulun yoğunlaştırılmış eğitim programı dahilinde öğrencilerin 15 Ekim-15 Nisan arasında örgün eğitim gördüğünü, ardından haftada 6 gün olmak üzere 6 ay staj eğitimi aldıklarını ifade ederek geçen sene 120 öğrencinin Türkiye'nin güzide otellerinde istihdam edildiğini söyledi. Ayrıca Turizm alanında öğrenci becerilerinin geliştirilmesi amacıyla AB Erasmus hibe projesi kapsamında 20 öğrencinin Avrupa'ya gönderildiğini belirtti. Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri ve Konaklama ve Seyahat olmak üzere iki alanda eğitim verdiğini ve bunlara bağlı üçer dal eğitim programının uygulandığını söyleyerek, Yiyecek-İçecek Hizmetlerinde; Mutfak, Servis, Pastacılık, Konaklama ve Seyahat Hizmetlerinde; Ön büro, Operasyon ve Kat Hizmetleri dalları olduğunu belirtti.

Vali Nayir, ilk olarak Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerden eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Vali Nayir, buradan Matbah-ı Amire'ye (Osmanlı Saray Mutfağı) giderek Pastacılık Atölyesinde 11.sınıfların pasta hazırlık çalışmalarını izledi. (EFE)

Yoncalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesini Ziyaret Etti

Yoncalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesini Ziyaret Etti

Yoncalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesini Ziyaret Etti

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