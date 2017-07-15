Futbolsuz günler gerçekten tatsız. Futbol olmayınca heyecan olmuyor. Futbol denince elbette Samsunspor. Futbol olmayınca geçen günleri boşa sayıyoruz. Bir nevi ‘açlık’ bizimkisi… Mevsim yaz olmasa hiç çekilesi değil…

Biraz havaların güzelliği dolduruyor boş geçen günlerini, biraz deniz, biraz tatil keyfi… Futbolun yokluğunu, transfer edilecek futbolcu isimleriyle doldurmaya çalışıyoruz.

Samsunspor transfer komitesine özenmiyor değilim hani, adamlar yoğun. Bizlerin hissettiği boşluğu değil hissetmek mesaileri iki katına çıkmış durumda…

Transfer çalışmalarına hızlı girdik denebilir ama aynı hızla devam ettiremedik. Birinci ve ikinci bölgeye önemli takviyeler yapıldı. Ancak üçüncü bölge için henüz net bir adım atılmış değil. Ha keza kale konusunda da beklenti henüz karşılanmadı. Hal böyle olunca da ‘transferde yine geç kalınıyor’ diye ufak ufak sesler yükselmeye başlıyor.

Yönetim; ‘biraz sabır’, taraftar; ‘geç kalıyoruz’

Başkan Tutu ‘her şey para değil’ dese de günümüz futbolunda parasız adım atmak mümkün değil.

Elbette para şampiyon olmuyor ama parasız şampiyon olma şansı sıfırın ancak bir tık üzerinde… Gerçi Samsunspor bol keseden harcayacak bütçeye sahip de olsa Erkut Tutu yine kılı kırk yarar…

Çünkü sonrası var…

Sonrasında Samsunspor’un yarınını karartmamak var. Samsunspor’un bugünkü sıkıntısının kaynağı ‘dün’ değil mi? Samsunspor’u tarihi borç batağına sürükleyip, ellerini kollarını sallaya sallaya gittiler. Puan silmeler, transfer yasakları vs. neyin ürünü?

Osman Özköylü’yle yolların ayrıldığı dönemlerdeki bir telefon konuşmamızda Erkut Tutu; ‘Transfer için istenen bütçe Samsunspor’un gerçeklerine uymuyor. Böyle bir parayı harcamamız mümkün değil. Ne yapsaydım benden öncekiler gibi takımı borç batağına mı soksaydım’ demişti… Haksız mı?

Bütçe kısıtlı olunca hareket kabiliyeti de haliyle kısıtlı oluyor. Buna bir de hata yapmamak için gösterilen özeni eklerseniz, çalışmalarda sonuca varmak biraz zaman alıyor.

Bizler de haklı olarak sabırsızlanıyoruz. Lakin bu sezon hedef büyük... Çünkü ‘bu sene o sene’…