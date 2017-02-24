Yönetim: Cezası olmayanlar maça gelsin

Samsunspor’a PFDK tarafından Mersin İdmanyurdu maçında maraton tribünündeki taraftara verilen ceza nedeniyle yönetim çağrıda bulundu.

Samsunspor’a PFDK tarafından Mersin İdmanyurdu maçında maraton tribünündeki taraftara verilen ceza nedeniyle yönetim çağrıda bulundu. Kırmızı-Beyazlı yönetim, “Mersin maçına gelemeyen taraftarımız Boluspor maçında bizi yalnız bırakmasın” diyerek taraftarları maça davet etti.

CEZANIN ARDINDAN YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

TFF 1’nci Lig’de Pazar günü saat 13.00’de Boluspor’u konuk edecek olan Samsunspor’da yönetim Mersin İdmanyurdu maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezanın ardından harekete geçti. Mersin İdmanyurdu maçında çıkan olaylar nedeniyle PFDK tarafından verilen “Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Alt Tribün A,B,C,D,E,F, Maraton Üst Tribün A,B,C,D,E,F,G,H, VİP çift A, VİP çift B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine…” kararı üzerine yönetim taraftarlara önemli bir çağrıda bulundu.

YÖNETİMDEN TARAFTARA ÇAĞRI

Samsunspor için hayati önem taşıyan Boluspor maçında taraftarların takımlarına destek vermesini isteyen yönetim, “Mersin İdmanyurdu maçında PFDK tarafından ceza verilen tribünde olmayan ve o gün maça gelemeyen taraftarlarımız bizi bu önemli Boluspor maçında yalnız bırakmasın. Her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Pazar günü hava şartlarının da güzel olmasının beklediği bir saatte tüm Samsunsporlu taraftarlarımızı maça bekliyoruz” diyerek taraftarları maça davet etti.

BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM

Yönetim, taraftarın takımlarını yalnız bırakmaması için de bilet fiyatlarında indirim yaptı. Mersin İdmanyurdu maçında olduğu gibi kale arkası 2.5 TL, maraton 5 TL, VİP B 10, VİP A 30 TL’den satışa çıkardı. Bilet fiyatlarında yapılan indirim taraftarı da memnun etti. Böylesine hayati bir maçta Kırmızı-Beyazlı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacaklarını sosyal medya üzerindeki hesaplarından belirterek bir çağrıda bulundu.

MEHMET SOYKAN’DAN AÇIKLAMA

Şirinler Taraftar Grubu Lideri Mehmet Soykan, sosyal medya hesabı üzerinden tüm Samsunspor taraftarına çağrıda bulunarak, “Cezalar açıklandı. Ceza almaya taraftarlarımız bu maça gelsinler. Tribünleri dolduralım. Takımımıza destek verelim” diyerek açıklama yapıp Samsunspor’u yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.