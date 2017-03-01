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Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor

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Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor
AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte çift başlılık ortadan kalkıyor, yönetim tek başlı hale geliyor. İki kişi bir aracı kullandığında ya devirir ya da bir yere toslatır" dedi

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, partisinin 19 Mayıs İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda teşkilat üyelerine seslenen Milletvekili Köktaş, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylamasında oylanacak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerine bilgiler verdi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte çift başlılığın ortadan kalktığına, yönetim tek başlı hale geldiğini belirten Milletvekili Köktaş, "Bunu bir arabaya benzetirsek, aynı anda iki kişi bir aracı kullandığında ya devirir yada bir yere toslatır. Bunu yakın bir tarihimizde gördük. Bir Cumhurbaşkanının, bir Başbakana anayasa kitapçığı fırlatmasıyla, araç devrilmedi, toslamadı adeta uçurumdan uçtu. Ülkemiz bu yüzden büyük yaralar aldı, ağır faturalar ödedi" dedi.

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Milletvekili Köktaş sözlerine şöyle devam etti: "Yeni sistem ile birlikte "Güçlü meclis ve güçlü temsil" anlayışı getiriyor. Meclis  aslı işlevi olan yasa yapmaya odaklanacak ve hükümetin millet adına denetleyecek. Yasa teklifleri milletvekilleri tarafından verilecek. Meclis aynı zamanda seçilmiş Cumhurbaşkanını ve kabinesini denetleyecek. Milletvekili kendi seçmeniyle sürekli temas halinde olduğu için halkın beklentileri kanunlara daha fazla yansıyacak. Kanun yapımında bürokrasinin değil, milletin vekillerinin iradesi hakim olacak. Güçlü ve Güvenli bir Türkiye; Kurumsal yenilenme sayesinde güvenlik politikalarımızda etkin bir şekilde işletilecek.  Güvenlik politikalarında daha hızlı ve etkin kararlar alınacak. Terör, Türkiye'nin gündeminden düşürülecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi terörle mücadelemize güç katacak.  İnsanımız daha güvenli bir ortamda yaşayacak. Görüldüğü gibi bu değişiklik modeli bir rejim değişikliği olmayıp sistem değişikliğidir. Var olan Cumhurbaşkanı yetkilerinin kurumsal hale getirilmesidir. Yetkisi olup, sorumluluğu olmayan Cumhurbaşkanını bu sistem ile sorumlu hale gelmektedir" diye konuştu. 

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Toplantıya ayrıca 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Başkanı İrfan Kalaycı, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Alaettin Bayrak, Mahalle Başkanları, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yönetim kurulu ile ve Teşkilat üyeleri katıldı.

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