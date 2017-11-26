Yöre kadınlarına TANAP desteği

Kırıkkale Keskin İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu 'Yöre Kadınlarının Daha Sağlıklı Bilinçli Geliştirme' adlı projesi, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Projesi tarafından hibe desteği almaya hak kazandı.

Proje kapsamına ilçe kadınlarının sağlıklı bireyler olmaları için çeşitli eğitim ve aktiviteler düzenlenecek. Projeye destek veren başta Okul Müdürü Harun Baçpınar'a, yoğun mesai ile projenin hazırlanmasında emek veren müdür yardımcısı Kadir Doğru ve Sağlık alanı öğretmeni Özlem Sevinç'e ve proje ekibine teşekkür edildi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, iki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan'ın iş birliğinde, Avrupa'nın ve Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılamayı bunun yanı sıra bölgede gaz çeşitliliğinin sağlanmasını hedefleniyor. Önceliği insan, çevre, iş sağlığı ve güvenliği olan proje, Türkiye’nin gücüne güç katarak, konumuna katkıda bulunacak.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE