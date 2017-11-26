  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Yöre kadınlarına TANAP desteği

»
Yöre kadınlarına TANAP desteği
Kırıkkale Keskin İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu 'Yöre Kadınlarının Daha Sağlıklı Bilinçli Geliştirme' adlı projesi, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Projesi tarafından hibe desteği almaya hak kazandı.

Proje kapsamına ilçe kadınlarının sağlıklı bireyler olmaları için çeşitli eğitim ve aktiviteler düzenlenecek. Projeye destek veren başta Okul Müdürü Harun Baçpınar'a, yoğun mesai ile projenin hazırlanmasında emek veren müdür yardımcısı Kadir Doğru ve Sağlık alanı öğretmeni Özlem Sevinç'e ve proje ekibine teşekkür edildi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, iki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan'ın iş birliğinde, Avrupa'nın ve Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılamayı bunun yanı sıra bölgede gaz çeşitliliğinin sağlanmasını hedefleniyor. Önceliği insan, çevre, iş sağlığı ve güvenliği olan proje, Türkiye’nin gücüne güç katarak, konumuna katkıda bulunacak.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turhallı gençlere gelişim merkezi26 Kasım 2017 Pazar 15:16
  • Engelli kardeşlere ziyaret26 Kasım 2017 Pazar 15:10
  • 'İşçinin yanında olun'26 Kasım 2017 Pazar 14:40
  • 'Emek varsa, söz de var'26 Kasım 2017 Pazar 14:31
  • 'Batmış belediyeleri belgelerle kanıtlıyoruz'26 Kasım 2017 Pazar 14:28
  • Obruklu Köy'ün sakinleri taşınmayı bekliyor26 Kasım 2017 Pazar 14:27
  • Şehit Nuri Pamir'de geleneksel buluşma26 Kasım 2017 Pazar 13:58
  • Yıldırım dualarla anıldı26 Kasım 2017 Pazar 13:48
  • Americanlife ailesi kahvaltıda buluştu26 Kasım 2017 Pazar 13:42
  • Kırıkkale Türk Sağlık Sen'de Buluç dönemi26 Kasım 2017 Pazar 13:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti