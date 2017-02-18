Yorgancılar: "Abd İle Ticaret Hacmimizi Yeterli Bulmuyoruz"

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ı ağırlayan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "ABD ile çok uzun yıllardır...

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ı ağırlayan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "ABD ile çok uzun yıllardır müttefikiz ancak ticaret hacmimizi yeterli bulmuyoruz" dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ı ziyaret etti. ABD Başkanı Trump'un Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Anlaşmasını, ABD'nin ekonomik çıkarlarını göz önünde bulundurarak gündemden kaldırdığını kaydeden Yorgancılar, Çin'de üretim yapan birçok firmanın ABD menşeili olmasına değindi. Yorgancılar, "ABD ile çok uzun yıllardır müttefikiz ancak ticaret hacmimizi yeterli bulmuyoruz. Başkan TRUMP döneminde ekonomik ilişkilerin de artmasını umuyoruz" diye konuştu.

"Türk iş adamları girişimci ruha sahip"

Türkiye'nin, Çin ve İtalya arasındaki en büyük üretim merkezi olduğunu kaydeden Yorgancılar, "Türk iş adamları girişimci ruha sahip. Şu anda ihracatın yüzde 92'si sanayi ürünleri kaynaklı. Eskiden çoğunlukla Türkiye'den tarım ürünleri ihraç edilirken, bu durum sanayide yaşanan gelişmeler ve Türk iş adamlarının girişimleriyle değişti. Türk iş adamlarının yurt dışında kurduğu işbirlikleri sayesinde 3. ülke pazarlarına girerken mevcut pazarlardaki paylarını artırdı" ifadelerini kullandı.

"Terör dünyayı baskı altına almayı hedefliyor"

Yorgancılar ziyarette, dünyanın bir çok yerinde yaşanan terör saldırılarından derlenen görüntüleri içeren bir sunum göstererek dünyanın 11 Eylül'de büyük çaplı terör saldırılarıyla tanıştığını ifade etti. Yorgancılar, şunları söyledi: "Terör sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı baskı altına almayı hedefliyor. Küreselleşen terörün çözümü de küresel olmak zorunda. Dünya üzerinde her devlet, terör ile ilgili sahip olduğu enformasyonu paylaştığı takdirde terörü bitirmenin daha kolay olacağını düşünüyorum."

İkili anlaşma vurgusu

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass da her iki ülke hükümetinin terörü global bir sorun olarak gördüklerini ve terörün önlenmesine yönelik iki ülke hükümetinin daha yakın işbirliğine gitmesi sonucunda başarılı sonuçlara ulaşacağına inandığını söyledi. Bass ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için daha önceki ABD başkanlarının gösterdiği çabayı Başkan Trump'ın da göstereceğine ve önümüzdeki dönemlerde bölgesel anlaşmalardan ziyade ikili anlaşmaların daha önemli hale geleceğini vurguladı.

EBSO Başkanı Yorgancılar, ziyaret anısına ABD Büyükelçesi Bass'a plaket verdi.