Yorsam’dan ‘Bölge Gençliği Ne İstiyor’ Araştırması

Yeni Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (YORSAM), Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de bin 200 genç üzerinde "Bölge gençliği ne istiyor" araştırması...

Yeni Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (YORSAM), Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de bin 200 genç üzerinde "Bölge gençliği ne istiyor" araştırması yaptı. Araştırmada "En çok hangi kuruma güveniyorsunuz" sorusuna gençlerin yüzde 30,4'ü Cumhurbaşkanı cevabını verdi.

YORSAM, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de bin 200 genç üzerinde yaptığı "Bölge gençliği ne istiyor" araştırmasının sonuçlarını basınla paylaştı. Bir otelde düzenlenen toplantıya YORSAM Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Demirhan, YORSAM üyeleri ve davetliler katıldı. Araştırmalarda varılan sonuçları basınla paylaşan YORSAM Başkanı Doç. Dr. Demirhan, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de yüz yüze yöntemi ile bin 200 kişi ile araştırma yaptıklarını söyledi. Katılımcıların 741'inin erkek, 459'unun ise kadın olduğunu belirten Doç. Dr. Demirhan, "Öğrenim durumunda okuryazar olmayanların durumu yüzde 6,3, burada Şanlıurfa bu oranı yükseltti, Şanlıurfa'da okur yazar olmayanların oranı yüzde 13'ler civarında çıktı. Diyarbakır ve Mardin'de bu oran daha iyiydi. Yaşamınızdan memnun musunuz sorusuna bin 200 kişinin içerisinden çok memnunum diyenlerin oranı yüzde 12,8, oldukça memnunum diyenlerin oranı yüzde 12,8, memnunum diyenlerin oranı yüzde 38,5, bunları birlikte değerlendirdiğimizde yüzde 60'ın üzerinde bir sayıya tekabül ediyor. Bu da işsizlik kabul edelim ki önemli bir sorundur Türkiye'de, buna rağmen gençlerimizin yüzde 60 üzerinde yaşamlarından memnun olması ülkemizin geleceği açısından umut gösteren bir durum olarak söyleyebiliriz" dedi.

Gençlerin en önemli sorunu işsizlik

Yapılan araştırmada gençlerin yüzde 28,8'inin Türkiye'de en önemli sorun olarak işsizliği gördüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Demirhan, şöyle devam etti:

"Burada güvenlik yüzde 17,8 ki bu zamana kadar, son dönemlerde en yüksek orana ulaşmış gençlerin güvenlik kaygısı. Gelecekten çok umutluyum diyenlerin oranı yüzde 10,3, oldukça umutluyum diyenlerin oranı yüzde 9,2, umutluyum diyenlerin oranı yüzde 41,3, umutlu değilim yüzde 25,8, hiç umutlu değilim yüzde 13,3, bütün olumluları yan yana koyduğumuzda yine yüzde 60'ları aşan oranda gençlerin, ülkemizin geleceğinden umutlular, bu da gerçekten bizim açımızdan çok umut verici bir durum olarak değerlendirebiliriz."

Cumhurbaşkanına güven en üstte

Son dönemlerde yaşananlarla ilgili sorulara da anketlerinde yer verdiklerini ifade eden Doç. Dr. Demirhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İktidar, bu sorunların üstesinden gelecek mi sorusunda evet gelebilir oranı yüzde 36,1, hayır gelemez yüzde 34,1 en çok Türkiye'de hangi kuruma güvenirsiniz sorusunda, TBMM yüzde 18, hükümet yüzde 9,3, Cumhurbaşkanı yüzde 30,4, ordu yüzde 3,8 oranında, yargı yüzde 5,1 oranında, emniyet teşkilatı yüzde 5,1 oranında ve diğer seçeneği mevcut. Yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oranının düşük olması dikkat çekici, yüzde 18'ler civarında. İki, yargının bu derece dip yapması gerçekten Türkiye'de yargıya olan güvenin çok düşük olması belki de, bütün partilerin, a-b partisi olmaksızın, hepimizin üzerinde önemle durması gereken bir konu."