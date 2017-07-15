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Yörük: “Ülkemize Sonuna Kadar Güveniyoruz”

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Yörük: “Ülkemize Sonuna Kadar Güveniyoruz”
Yörsan ve Yöryapı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Teoman Yörük, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, bu...

Yörsan ve Yöryapı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Teoman Yörük, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, bu girişimin unutulmaması, gelecek nesillere de unutturulmaması gerektiğini belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde konuşan Yörsan ve Yöryapı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Teoman Yörük, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması, gelecek nesillere unutturulmaması gerektiğini ve Türk milletinin yazdığı kahramanlık destanı sayesinde büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Yörük, "Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine karşı vatandaşlarla canlarını ortaya koyan polisler, fedakârlıkları ve görev bilinçleriyle tarih yazdı." açıklamasında bulundu.

Yör Group'un bünyesinde bulunan Yörsan ve Yöryapı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Teoman Yörük, daha güçlü bir Türkiye için inşaat sektöründe yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Bu yıl içerisinde devam eden konut projelerini tamamlayacaklarını belirten Teoman Yörük, Türkiye'ye güvendiklerini ve yatırımlara ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Türk milletinin her türlü sıkıntılara geçmişte dimdik ayakta durduğu gibi bugünde duracağını belirten Yörük, "Zaman yatırımlara hız vererek ekonomiyi canlandırma zamanı. Bizler gıda ve inşaat sektörünün temsilcileri olarak bu olaylar karşısında moralimizi bozmadan inadına daha çok çalışıp daha çok yeni ürünler ve projeler üreteceğiz. Biz Yör Group olarak bu yıl devam eden projelerimize yeni projeler ekleyerek yolumuza devam etme kararı aldık" dedi.

Teoman Yörük, "Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak üzerimize düşen görevleri tam manasıyla yapmak için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Yöryapı olarak bu yıl yapacağımız yeni yatırımlara hız kesmeden devam etme kararı aldık. Kim ne yaparsa yapsın Türkiye büyümeye ve yatırımların adresi olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

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