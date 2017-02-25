Yörük Ve Türkmen Çalıştayı Devam Ediyor

Muratpaşa Belediyesi'nin, bu yıl 2'ncisini topladığı Yörük Türkmen Çalıştayı'nda, Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Antalya-Burdur-Isparta bölgesinden Aydın'a,...

Muratpaşa Belediyesi'nin, bu yıl 2'ncisini topladığı Yörük Türkmen Çalıştayı'nda, Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Antalya-Burdur-Isparta bölgesinden Aydın'a, Muğla'ya 300 civarında çağrılı derneğin katılımcıları keyfiyeleri, çizmeleri ve kadınların giydiği rengarenk kıyafetleriyle dikkat çekti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Yörükler Derneği ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) işbirliğiyle 2'ncisini düzenlediği Yörük ve Türkmen Çalıştayı'nda 2'nci gününde büyük ilgiyle devam ediyor.

Pazar günü katılımcı derneklerin serbest kürsü konuşmalarıyla sona erecek çalıştayın 2'nci günü, YÖRKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu'nun moderatörlüğünde geçekleşen "Yörüklerde Yaşam Tarzı ve Demokrasi Algısı" başlıklı oturumla başladı.

Günün ilk oturumunda Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Prof. Dr. Taciser Konuk "Yörük Kadınlarında Oya ve Süsleme Sanatı', Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Arş. Gör. Emine Dalcı "Yörük Kadınlarının Giyim Tarzları', Zonguldak Maden Fakültesi Müdürü arkeolog Tahir Aksekili "Günümüz Yörük Müzeleri', Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bakır "Yörükler ve Çevre', Eğitimci ve Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Durna "Yörüklerde Cumhuriyet ve Demokrasi Algısı" başlıklı sunumlarıyla yer aldı.

Yörük ve Türkmen Çalıştayı 2'nci günü renkli görüntülere de sahne oldu. Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Antalya - Burdur - Isparta bölgesinden Aydın'a, Muğla'ya 300 civarında Yörük ve Türkmen derneğinin çağrılı olduğu çalıştayın katılımcıları keyfiyeleri, çizmeleri ve kadınların giydiği rengarenk Yörük kıyafetleriyle dikkat çekti. Ayrıca, oturumların yapıldığı platform, Yörük kültürün en ince sanatsal örneklerini sergilendiği iğne oyaları ve keçe çalışmalarıyla donatıldı.