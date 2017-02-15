Adana'da "Yörüklerin İzinde" fotoğraf sergisi fotoğrafseverlerle buluşacak.
20 Şubat Pazartesi saat 18.30'da kokteyl ile açılışı yapılacak fotoğraf sergisi 20 Şubat - 3 Mart 2017 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.
Hayatı kolaylaştıran tüm cihazlardan, teknolojilerden uzaklaşmış bir topluluğa objektifini çeviren Mustafa Gümüş, sanatseverleri Toroslar'ın son konargöçerleri olan "Sarıkeçililer"in hayatını görmeye davet etti.
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