Adana'da "Yörüklerin İzinde" fotoğraf sergisi fotoğrafseverlerle buluşacak.

Adana'da "Yörüklerin İzinde" fotoğraf sergisi fotoğrafseverlerle buluşacak.

20 Şubat Pazartesi saat 18.30'da kokteyl ile açılışı yapılacak fotoğraf sergisi 20 Şubat - 3 Mart 2017 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Hayatı kolaylaştıran tüm cihazlardan, teknolojilerden uzaklaşmış bir topluluğa objektifini çeviren Mustafa Gümüş, sanatseverleri Toroslar'ın son konargöçerleri olan "Sarıkeçililer"in hayatını görmeye davet etti.