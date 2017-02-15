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“Yörüklerin İzinde” Fotoğraf Sergisi

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“Yörüklerin İzinde” Fotoğraf Sergisi
Adana'da "Yörüklerin İzinde" fotoğraf sergisi fotoğrafseverlerle buluşacak.

Adana'da "Yörüklerin İzinde" fotoğraf sergisi fotoğrafseverlerle buluşacak.

20 Şubat Pazartesi saat 18.30'da kokteyl ile açılışı yapılacak fotoğraf sergisi 20 Şubat - 3 Mart 2017 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Hayatı kolaylaştıran tüm cihazlardan, teknolojilerden uzaklaşmış bir topluluğa objektifini çeviren Mustafa Gümüş, sanatseverleri Toroslar'ın son konargöçerleri olan "Sarıkeçililer"in hayatını görmeye davet etti.

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