  • BIST 88.588
  • Altın 144,100
  • Dolar 3,6217
  • Euro 3,8460
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 6 °C

"Yörüklerin İzinde” Fotoğraf Sergisi

» »
"Yörüklerin İzinde” Fotoğraf Sergisi
"Yörüklerin İzinde" adlı fotoğraf sergisiyle Ankara Sanat Galerisi'nde fotoğraflarını ilgililerle buluşturan sanatçı Mustafa Gümüş, "Benim için fotoğraf...

"Yörüklerin İzinde" adlı fotoğraf sergisiyle Ankara Sanat Galerisi'nde fotoğraflarını ilgililerle buluşturan sanatçı Mustafa Gümüş, "Benim için fotoğraf Anadolu'yu ifade ediyor, bu yüzden kültürümüzün izinden gitmeye çalışıyorum" dedi.

Vakıfbank Genel Müdürlük Ankara Sanat Galerisi'nde fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş'ün "Yörüklerin İzinde" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

"Fotoğraf Anadolu'yu ifade ediyor"

Kendisinin de yörük kültüründen geldiğini ve bu yüzden bu kültürle ilgili bir sergi hazırladığını ifade eden sanatçı Gümüş, "Benim için fotoğraf Anadolu'yu ifade ediyor, kültürümüzün izinden gitmeye çalışıyorum. Çocukluğumdan yörük kültürü içinde geldiğim için bu alana yöneldim. Yörük kültürünün son temsilcisi Sarıkeçililerdir. Mersin'de yaşıyorlar, yaz aylarında Karaman illerine çıkıyorlar, Anadolu'da "son göçer" olarak tabir edilirler. Çünkü Sarıkeçililer yaz kış göçebe, çadır hayatı yaşıyorlar, bu yüzden bir kapı numaraları yok. Ve günümüzde artık kaybolmaya yüz tutmaya başladılar, ben de bu konuda ne gibi bir faydam olabilir diye böyle çalışmalar yapıyorum. Aslında bir noktada farkındalık da diyebiliriz. Buradan Sergi Küratörü Dr. Tuna Akçay'a, Vakıf Bank'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

3 Mart tarihine kadar sürecek olan sergi, tüm fotoğraf severlere kapılarını açıyor.

"Yörüklerin İzinde” Fotoğraf Sergisi

"Yörüklerin İzinde” Fotoğraf Sergisi

"Yörüklerin İzinde” Fotoğraf Sergisi

"Yörüklerin İzinde” Fotoğraf Sergisi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulaştırma Bakanlığından "Bolu-eskişehir Hızlı Tren" Açıklaması20 Şubat 2017 Pazartesi 17:08
  • Mudanya’da Pazar Yeri Dereye Döndü20 Şubat 2017 Pazartesi 16:43
  • Başkan Çakır, Cumhurbaşkanına Bağlama Hediye Eden Alevi Vatandaşlara Baskı Olduğunu Söyledi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:33
  • 70’lik Dedeler ’Bocce’yle Tanıştı, Hayatları Değişti20 Şubat 2017 Pazartesi 16:33
  • Dürüst Çöpçüye Belediyeden Ödül20 Şubat 2017 Pazartesi 16:18
  • Karabük’ten Halep’e 3 Yardım Tır’ı Yola Çıktı20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Kanarya’daki Patlamayla İlgili İgdaş’tan Açıklama20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Midesine 1 Kilo 37 Gram Eroin Sığdırdı20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Camilerde Okunan Ezana Standart Geliyor20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • 5 Polis Şehit Veren Köyün Öğrencilerine Polisten Giyecek Yardımı20 Şubat 2017 Pazartesi 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti