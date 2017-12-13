Yozgat Pomem’de Mezuniyet Heyecanı

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 20'nci dönem mezuniyet töreninde, 950 polis adayı yemin ederek emniyet teşkilatına dahil oldu.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 20'nci dönem mezuniyet töreninde, 950 polis adayı yemin ederek emniyet teşkilatına dahil oldu.

5 buçuk ay süren eğitimlerini tamamlayan 950 polis adayı için düzenlenen mezuniyet töreni, polis adaylarının tören yürüyüşü ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,"Eğitim gördüğünüz süre zarfında polis adaylarımızın duygusal zekalarının yüksek olduğunu gördük. Duygusal zekası ileride olan insanların topluma karşı algıları da açık olur ve hissederler. Heyecan duyarlar. Sevgili gençler, hukukun üstünlüğü prensibini aklınızdan çıkarmayacaksınız. Adaleti sağlayarak bu vatana hizmet edeceğinize yürekten inanıyorum. Milletimizi sizlere emanet ediyoruz. Hizmet ettiğiniz halkın, anneniz, babanız, kardeşiniz olduğunu düşününün. Eğer böyle yaparsanız hiçbir zaman başarıdan, güzellikten uzak kalmazsınız. Vazifenizi hissederek heyecanla yaparsınız ve hayat boyu millete, devlete hizmet edersiniz" dedi.

Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu ise Yozgat POMEM'in 1997 yılında kurulduğunu hatırlatarak,"Okulumuz kurulduğu yıldan bu yana emniyet teşkilatına sayıları 10 binleri bulan ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan, gözünü kırpmadan, ülkesi, için, bayrağı için, devleti için şehit olan polis memurları yetiştirmiştir. Türküye Cumhuriyeti var olduğu sürece de yetiştirecektir. Yozgat POMEM olarak 20'nci dönem 950 vatan evladını mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Polis adaylarının yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği töreni yaklaşık 5 bin kişi izledi. Konuşmaların ardından dereceye giren 10 öğrenci çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Öğrencilerin hep birlikte yemin etmesiyle devam eden mezuniyet töreni öğrencilerin keplerini havaya atıp birbirleriyle kucaklaşmasıyla tamamlandı. Mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler, aileleriyle hasret giderirken bazı aileler de gözyaşlarını tutamadı.