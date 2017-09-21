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Yozgat Tso Başkanı Özışık Seçimlerde Aday Olmayacak

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Yozgat Tso Başkanı Özışık Seçimlerde Aday Olmayacak
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık, Kasım ayında yapılacak seçimlerde tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık, Kasım ayında yapılacak seçimlerde tekrar aday olmayacağını açıkladı.

İki dönemdir görev yaptığı Yozgat TSO tarafından hazırlanan projelere siyasi destek bulamadığını söyleyen Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık, TSO toplantı salonunda gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Son zamanlarda yakından takip ettiğim, gücünü milletten alan yeni siyasi oluşumun içerisinde yer alarak 8 yılda sahip olduğum ama uygulamada engellendiğim tüm bilgi, proje ve birikimimle hemşerilerimin hizmetinde olacağım" dedi.

Özışık, "Sayın Meral Akşener ile çıkmış olduğu bu meşakkatli yolda yürümeye hazırım. Hiçbir görev ve sıfat beklentisi olmaksızın bu yiğit Türk kadının yanında nefer olmaya hazırım. Güzel ülkeme ve ekonomik çaresizlik yüzünden sürekli göç veren aziz Yozgat'ıma borcum vardır. Söz konusu vatansa, söz konusu Yozgat'sa gerisi teferruattır. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine ve tüm Yozgat halkına saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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