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Yozgat Valiliği Tarafından Şehit Ve Gazi Yakınları Onuruna Yemek Verildi

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Yozgat Valiliği Tarafından Şehit Ve Gazi Yakınları Onuruna Yemek Verildi
Yozgat'ta şehit ve gazi yakınlarıyla yemek programında bir araya gelen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 15 Temmuz'da Türkiye'ye ihanet edildiğini hatırlatarak...

Yozgat'ta şehit ve gazi yakınlarıyla yemek programında bir araya gelen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 15 Temmuz'da Türkiye'ye ihanet edildiğini hatırlatarak bu ihaneti unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri kapsamında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Vali Konağı'nda şehit ailelerini ağırladı. Şehit ve gazi yakınlarıyla yemek programında bir araya gelen Vali Yurtnaç, gazetecilere yaptığı açıklamada "Allah bu millete bir kez daha 15 Temmuz darbe girişimi yaşatmasın" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli faaliyetler yaptıklarını belirten Vali Yurtnaç, "Bu etkinliklerimizden bir tanesi de bugün akşam şehit ailelerimize Vali Konağı bahçesinde verdiğimiz yemek oldu. Bu konutun kiracısı biziz ama burası devletin, milletin yeri. Dolayısıyla zaman içerisinde şehit ailelerine ve toplumun belirli kesimlerine buraları açacağız. Burada beraber onlarla hasbihal edeceğiz. Şehitlerimizi özellikle önceliyoruz" dedi.

Vali Yurtnaç, şehit çocukları için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyleyerek "Vatana, millete hayırlı bir evlat olmalarıyla ilgili gerekli her türlü desteği vereceğiz. Tabii bu insanların acıları var, acılar da paylaşınca azalır. Burada devlet kurumunda çalışan amirler var, siyasi parti il başkanları var, sivil toplum kuruluşu başkanları var ve yetkililer var. Şehit ailelerimizle geldik, birlikte onlarla beraber güzel bir akşam geçirdik. Allah bu millete, devlete bir daha böyle acı günler yaşatmasın. Allah devlete, millete zeval vermesin" şeklinde konuştu.

2 ay önce Hakkari'de şehit olan Gökhan Peker'in babası Yetiş Peker ise devletin her daim yanlarında olduğunu söyledi. Peker, "Vatanımız sağ olsun. Ciğerimiz yanıyor. Allah razı olsun, devletimiz her daim yanımızda. Her zaman bu devlet bizim yanımızda oldu. Çok sağ olsunlar, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan, Valimiz Kemal Yurtnaç'tan, Alay Komutanımızdan, hepsinden de Allah razı olsun. Bu devleti biz böyle yanımızda güçlü hissettiğimiz sürece bu ülkeyi kimse yıkamayacak. Bu vatanı kimse bölemeyecek" ifadelerine yer verdi.

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