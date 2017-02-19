Yozgatlı heyet eski başsavcılarını unutmadı

Yozgat’ta 2 yıl görev yaptıktan sonra Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ahmet Yavuz’u, Yozgat'tan eski mesai arkadaşları ziyaret ederek, 15 Temmuz demokrasi heykeli hediye ettiler

Yozgat’ta görev yapan bazı daire müdürleri, An Ajans Grup Başkanı Nurullah Nurdoğan ve esnaflardan oluşan bir grup Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz’u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

SAMSUN'A ÇIKARMA YAPTILAR

An Ajans Grup Başkanı Nurullah Nurdoğan, beraberinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaaettin Özdemir, İl Telekom Müdürü Yusuf Kaplan, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat SGK İl Müdürü Bilal Keskin, Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şahingöz, Çorum SGK İl Müdürü Duran Cesur, İcra Müdürü Faruk Çolak, PTT Yozgat Başmüdürü Mustafa Türkmen, İşadamı ve Efendi Ekmek Fabrikaları sahibi Ali Açıkgöz ve Metin Çelik hafta sonu Samsun’a çıkarma yaptı.

YOZGAT'A SELAMLAR GÖNDERDİ

Yozgat’ta 2 yıl görev yaptıktan sonra Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Yavuz’a gecikmeli de olsa hayırlı olsun ziyaretinde bulunan grup, günün anısına Başsavcı Yavuz’a 15 Temmuz demokrasi heykelini hediye etti. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek Yozgatlı guruba teşekkür etti. Başsavcı Yavuz, konuklarından Yozgat Adliyesindeki tüm personele, bürokrat arkadaşlarına ve Yozgat halkına selam ve sevgilerini iletmelerini istedi.