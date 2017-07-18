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Yozgat’ta 1 Yılda Fetö’den 2 Bin 672 Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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Yozgat’ta 1 Yılda Fetö’den 2 Bin 672 Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin gerçekleştirdiği darbe teşebbüsünün ardından örgüte üye olmak iddiası ile toplam 2 bin...

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin gerçekleştirdiği darbe teşebbüsünün ardından örgüte üye olmak iddiası ile toplam 2 bin 672 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlattı ve bu soruşturmalar kapsamında toplam 780 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada gözaltına alınan şüphelilerden toplam 314 kişinin yürütülen soruşturmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve Sulh Ceza Hakimliğinin kararları ile tutuklandığı belirtilirken Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve Sulh Ceza Hakimliğinin kararları ile toplam 958 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildiği açıklandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklanan 314 şüpheliden 298 şüpheli hakkında Yozgat Ağır Ceza Mahkemesine FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak suçundan kamu davası açılmıştır. Tutuklu bulunan 16 şüphelinin ise soruşturma işlemleri henüz devam etmektedir. Kamu davası açılan 9 şüpheli hakkında Yozgat Ağır Ceza Mahkemesince Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 2 ile 7 yıl 18 ay arasında değişen hapis cezasına hükmedilmiştir. Hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen 482 şüpheli hakkındaki soruşturma dosyaları Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereğinin takdir ve ifası için yetkili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiştir. Başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarından ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarımızdan gönderilen toplam 260 soruşturma dosyası ise mevcut soruşturma dosyalarımız ile birleştirilmesine karar verilmiştir. Hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen 132 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığımızca kovuşturma yapılmasına yer olmadığına kararı verilmiştir"

Toplam bin 547 şüpheli hakkında ise FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak iddiası ile soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği de bildirildi.

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